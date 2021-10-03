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Kalyon PV Golf Challenge 2021 Ödülleri sahibini buldu

#Kalyon PV Golf Challenge#Kemer Country Club#ÖDÜL
Kalyon PV Golf Challenge 2021 Ödülleri sahibini buldu

1-3 Ekim 2021 tarihlerinde ilk kez Kemer Country Club’da düzenlenen Kalyon PV Golf Challenge 2021 ödülleri sahiplerini buldu.

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Dünyanın en büyük şirketleri sıralamasına yatırım ve projeleriyle Türkiye’den listeye giren Kalyon Holding’in kültür-sanat, bilim-teknoloji gibi alanlara katkılarının yanı sıra spora destekleri de devam ediyor. Kalyon Holding’in yenilenebilir enerji alanındaki önemli şirketlerinden Kalyon PV Güneş Teknolojileri, 1-2-3 Ekim tarihlerinde ‘Kalyon PV Golf Challange 2021’turnuvasını düzenledi. 

İlk günü ‘Junior 18 Çukur ve Akademi Oyuncu Kategorileri’ sporcularının yarıştığı turnuvada Junior 18 Çukur kazananı Tibet Filiz olurken, Junior Academy kazananı Ahmet Evyap oldu. Turnuvanın son iki gününde ise iş, spor ve cemiyet hayatının önde gelen 158 sporcu galibiyet için mücadele etti. Zorlu geçen mücadelede çeşitli kategorilerde dereceye giren sporculara ödülleri verildi. 

Kalyon PV Golf Challenge 2021 Ödülleri sahibini buldu

Ladies Gross kategorisinde ödülün sahibi Ayşen Erdoğan olurken, Men’s Gross Kategorisinde ise birincilik ödülü Mehmet Kazan’ın oldu. 

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Etkinlikte Kalyon PV Ar-Ge merkezinin ürünü Solar Palmiyeler de tüm gün boyunca sporculara aktif enerji kaynağı sağladı. Enerjisini güneşten alarak, aydınlatma ve aynı zamanda şarj ünitelerine sahip olan palmiyeler, sporcular için dinlenme alanı oluştururken, gün boyunca yararlanabilecekleri güneş enerjisine de erişim şansı sağladı. 

Mens Cat A Kategorisi’nde birinci olan Hüseyin Alp, ödülünü Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’in elinden alırken, Mens Gross Kategorisi’nde birinci olan Mehmet Kazan ise ödülünü Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu’nun elinden aldı. 

Kalyon PV Golf Challenge 2021 Ödülleri sahibini buldu

Kalyon PV Golf Challenge 2021 turnuvasına iş, spor ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri katıldı. 

Kalyon PV Golf Challange 2021’de dereceye giren isimler ise şöyle: 

Junior Cat A Kategorisi
      1. Tibet Filiz

      2. Tunç Aslan

      3. Arda Gülveren


Junior Cat B Kategorisi

  1. Tuna Şahin
  2. Yıldız Mina Yıldırım
  3. Lidya Atalay

Junior Academy A Kategorisi

  1. Ahmet Evyap
  2. Ali Rıfat Evyap
  3. Halil Egemen Yıldırım

Junior Academy B Kategorisi

  1. Ada Narin
  2. Alara Erdoğan
  3. İlker Alperen Erdoğan

Ladies Cat A Kategorisi

  1. Nursel Çökelek
  2. Serra Tokar
  3. Özlenen Başoğlu

Ladies Cat B Kategorisi

  1. Cansen Başaran Symes
  2. Jae Kyoung Lee
  3. Fulya Filiz

Men’s Cat A Kategorisi

  1. Hüseyin Alp
  2. İlker Erdoğan
  3. Kerem Metin

Men’s Cat B Kategorisi

  1. Jeonghun Nah
  2. Ercan Özsivri
  3. Suat Bayram

Men’s Cat C Kategorisi

  1. Erkan Akdemir
  2. Nihat Doğu
  3. Ali Seyhan

Men’s Cat D Kategorisi

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  1. Mehmet Yıldırım
  2. Bora Dönmez
  3. Muzaffer Çelik

Ladies Nearest To The Pin – Dilek Bora Yıldız

Men’s Nearest To The Pin – Aytekin Uyar

Ladies Longest Drive – Rana Esen

Men’s Longest Drive – Mehmet Kazan

Ladies Gross – Ayşen Erdoğan

Men’s Gross – Mehmet Kazan

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#Kalyon PV Golf Challenge#Kemer Country Club#ÖDÜL