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Kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı: İstanbulsporlu Elvin Mendy'den iyi haber

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#1. Lig#İstanbulspor#Elvin Mendy
Kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı: İstanbulsporlu Elvin Mendyden iyi haber
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2026 10:10

1. Lig'in 8. haftasında Manisa FK'yi 1-0 mağlup eden İstanbulspor'da genç futbolcu Elvin Mendy, takım otobüsünde yaşadığı rahatsızlığın ardından kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Anjiyo olan Gambiyalı oyuncuda herhangi bir soruna rastlanmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

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1. Lig'in 8. haftasında Manisa FK ile oynanan karşılaşmanın ardından dönüş yolunda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İstanbulspor'un 19 yaşındaki futbolcusu Elvin Mendy'nin sağlık durumuyla ilgili kulüpten resmi açıklama geldi.

Sarı-siyahlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"Oyuncumuz Elvin Mendy, Manisa FK karşılaşmasının ardından takım otobüsünde göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikâyetleri yaşaması üzerine tedbir amaçlı olarak Kırkağaç Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürülmüştür.

Kırkağaç Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk kontroller ve klinik bulguları doğrultusunda kalp krizi şüphesi oluşması üzerine oyuncumuz, detaylı tetkik ve kontrollerinin yapılması amacıyla Manisa Şehir Hastanesi’ne sevk edilmiştir. Manisa Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen anjiyo sonucunda kalp damarlarında bir sorun olmadığı ve kalp kaynaklı herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı anlaşılmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup, gerekli kontrollerin ardından takip süreci devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunar, oyuncumuz Elvin Mendy’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

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Kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı: İstanbulsporlu Elvin Mendyden iyi haber

 

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#1. Lig#İstanbulspor#Elvin Mendy

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