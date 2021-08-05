Kalp krizi sonrası Eriksen müjdeyi takım arkadaşlarına verdi! '4-5 ay içerisinde...'

Spor Arena Dış Haber - EURO 2020'de Danimarka'nın Finlandiya ile oynadığı mücadelenin 42. dakikasında kalp krizi geçiren Christian Eriksen, rahatsızlığının ardından ilk kez İtalya'ya gitmiş ve Inter'deki takım arkadaşlarını ziyaret etmişti.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, Danimarkalı futbolcunun takım arkadaşlarıyla ettiği sohbetler esnasında duygusal anlar yaşadığı ve gözyaşlarına hakim olamadığı belirtilirken, sahalara dönüşü için tarih verdiği öne sürüldü.

"ÇOK ŞANSLIYIM"

Corriere dello Sport, Eriksen'in takım arkadaşlarına yaşadığı için şanslı olduğunu söylediğini yazdı ve Danimarkalı futbolcunun 4-5 ay içerisinde antrenmanlara başlayacağının müjdesini verdiğini belirtti.

Geçirdiği kalp krizi sonrası bir süre kalbi duran ve doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen Eriksen'in kalbine defibrilatör takılmıştı. İtalya Serie A yönetimi, Eriksen'in ligde tekrar forma giymesi için defibrilatörün çıkarılması gerektiğini açıklamıştı.

INTER'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Kulübü ziyareti sonrası Christian Eriksen'in geleceğiyle ilgili Inter'den açıklama gelmişti.

Rahatsızlığı sonrası Eriksen'in ilk kez takımı ziyaret ettiği ifade edilen açıklamada Danimarkalı futbolcunun Kopenhag'da Danimarkalı doktorlar tarafından hazırlanan tedavi programına kulüple koordineli bir şekilde devam edeceği belirtildi.