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Haber Giriş: 14.12.2020 - 12:53 | Son Güncelleme:

Kalp krizi geçiren milli karateci Semih Arslan hayatını kaybetti

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Kalp krizi geçiren milli karateci Semih Arslan hayatını kaybetti
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Türkiye Karate Federasyonu, 19 yaşındaki milli karateci Semih Arslan'ın evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Ankara Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcumuz, milli karateci Semih Arslan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Semih Arslan kardeşimize Allahtan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyoruz, camiamızın başı sağolsun. Mekanı cennet olsun" denildi.

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