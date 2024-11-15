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Kaleye duvar örenlerin 1 numarası Livakovic!

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#Fenerbahçe#Livakovic#Süper Lig
Kaleye duvar örenlerin 1 numarası Livakovic
Adil Demirçubuk
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 07:00

Livakovic, kendi liglerinde aynı sayıda maçta gol yemeyen Leipzig kalecisi Peter Gulacsi ve Real Sociedad’dan Alex Remiro ile birlikte ‘kalesini en çok maçta gole kapatanlar’ listesinin zirvesinde yer aldı. Atletico Madrid’den Jan Oblak, Bayern Münih’ten Maunel Neuer’in 6’şar maçla ikinci sırada yer aldığı listede Liverpool’dan Alisson Becker (4), Manchester City’den Ederson (2) çok gerilerde kaldı.

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Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic, bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla Avrupa’nın en iyi kalecileri arasında zirveye yerleşti. Hırvat futbolcu, Avrupa’nın 5 büyük ligi ve Süper Lig’de kalesini en çok gole kapatan 3 kaleci arasında yer alıyor. Süper Lig’de oynadığı 11 maçın 7’sinde rakiplerine geçit vermeyen Livakovic, kendi liglerinde aynı sayıda karşılaşmada gol yemeyen Macar Peter Gulacsi (RB Leipzig) ve İspanyol Alex Remiro (Real Sociedad) ile birlikte bu istatistikte zirveye yerleşti.

Kaleye duvar örenlerin 1 numarası Livakovic

Alisson ve Ederson çok geride kaldı

Livakovic, Gulacsi ve Remiro’yu 6’şar maçla Atletico Madrid’den Jan Oblak, Juventus’tan Michele Di Gregorio; 5’er maçla Bayern Münih’ten Manuel Neuer, Napoli’den Alex Meret, Lens’ten Brice Samba, Empoli’den Devis Vasquez, Lille’den Lucas Chevalier, Toulouse’dan Guillaume Restes, Manchester United’dan Andre Onana ve İnter’den Yann Sommer izledi. Dünyanın en pahalı kalecileri arasında yer alan Liverpool’dan Alisson Becker 4, Manchester City’den Ederson ise sadece 2 Premier Lig maçını golsüz kapattı.

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Kaleye duvar örenlerin 1 numarası Livakovic

Muslera 3 maçta kalesini gole kapattı

İstikrarlı başarı grafiğiyle piyasa değerini 11 milyon Euro’ya yükselterek Türkiye’nin en pahalı kalecisi olan Dominik Livakovic’in Süper Lig’deki en yakın takipçileri, 5’er maçta kalelerini gole kapatmayı başaran Beşiktaşlı Mert Günok, Eyüpsporlu Berke Özer, Samsunsporlu Okan Kocuk. Galatasaray’ın son yıllardaki şampiyonluklarında büyük payı olan Fernando Muslera ise görev yaptığı 11 karşılaşmanın sadece 3’ünü gol yemeden tamamlayarak listenin alt sıralarında kaldı.

15- Bu sezon 11 lig maçının 7’sinde gol yemeyen Livakovic, geçen sezon aynı kulvarda çıktığı 34 karşılaşmada 28 gol yerken, 15’ini golsüz kapatmıştı.

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24- F.Bahçe'de 2. sezonunu yaşayan Livakovic, sarı lacivertli formayla çıktığı 59 resmi maçta 62 gol yerken, 24 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

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#Fenerbahçe#Livakovic#Süper Lig

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