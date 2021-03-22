Kalecilerin gecesi umutları tazeledi

Spor Arena / Banu YELKOVAN - Ligin kendi evinde en çok kazanan takımı Beşiktaş ve sezonun deplasmanda en çok kazanan takımı F.Bahçe’nin oynadığı, G.Saray’ın da yakından izlediği, üç puanın çok ötesinde önem taşıyan zorlu bir derbiydi. Sonuç ne olursa olsun, şampiyonluk yarışının herkes için ‘matematiksel olarak’ devam edecek olması, Beşiktaş’ın kazanması durumunda büyük avantaj kazanacağı ve diğer takımlar için psikolojik kırılma noktası olacağı gerçeğini değiştirmiyordu. Sezonun kendi evinde en az gol yiyen takımı Beşiktaş, karşılaşmaya sadece maç eksiği ve puan farkıyla sürdürdüğü liderliğin ve kalesini en fazla maçta gole kapatmanın moraliyle değil, oynadığı güzel futbol, formda oyuncular ve sergiledikleri takım ruhunun özgüveniyle çıkıyordu.

SAMATTA YiNE SUSKUNDU

F.Bahçe ise sezon boyunca kırılma noktalarında herkes tam aksini beklerken bile kazanmayı bildi. Oynayacakları futbolu maç öncesi öngörebilmenin çok mümkün olmasa bile, G.Saray’ın beklenmedik puan kaybıyla yakaladıkları fırsatı kullanmak için ellerinden geleni yapacaklarını tahmin etmek zor değildi. Maç öncesi kadrolar açıklandığında ilk kez ilk 11’de sahaya çıkan İrfan Can-Gustavo-Pelkas orta sahasıyla topa sahip olmayı hedeflediği izlenimi yaratsa da ilk yarı tam bir orta saha mücadelesi olarak geçti. Beşiktaş’ın ağır basacağına dair tahminler, beklenenden çok daha iyi bir Fenerbahçe’ye takıldı. Karşılıklı pozisyonlar olsa da Beşiktaş’ın alıştığımız coşkulu futbolunu sahaya yansıtamadığı, Aboubakar’ın stoperler tarafından durdurulduğu, Samatta’nın çok varlık gösteremediği ilk yarıdan gol sesi gelmedi.

iKiNCi YARI HEYECANLIYDI

İkinci yarı çok farklı geçti. Beşiktaş adına gol ikinci yarının hemen başında Ghezzal’in serbest vuruşunda, Vida’nın kafasından geldi. İlk yarıya göre çok daha hareketli ve heyecanlı geçen ikinci yarıda iki takım da gol aramayı hiç bırakmadı, kalecilerin performansı skorun açılmasını engelledi. Fenerbahçe’nin golü, 89. dakikada, oyuna yeni giren Ozan Tufan’ın güzel vuruşundan geldi. Şampiyonluk yarışında Beşiktaş hâlâ ağır bassa da herkesin umutları tazelendi.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...