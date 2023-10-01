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Ajax - Waalwijk maçı trajik sakatlık sonrası tatil edildi! Kaleci Etienne Vaessen bilincini kaybetti

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#Futbol#Etienne Vaessen#Ajax
Ajax - Waalwijk maçı trajik sakatlık sonrası tatil edildi Kaleci Etienne Vaessen bilincini kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2023 00:04

Ajax ile Waalwijk arasında oynanan müsabakada rakip oyuncuyla çarpışan kaleci Etienne Vaessen bilincini kaybederken mücadele tatil edildi. Kafasına aldığı darbe sonrası hareketsiz bir şekilde yerde yatan 28 yaşındaki kaleciye ilk müdahale saha içinde yapılırken ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Hollanda Ligi Eredivisie'nin 7. haftasında RKC Waalwijk ile Ajax karşı karşıya geldiği maçta trajik bir sakatlık yaşandı.

Mücadele Ajax'ın 3-2'lik üstünlüğüyle devam ederken son anlarda yaşanan trajik bir sakatlık sonrası maça ara verildi.

KAFASINA DARBE ALDI

Müsabakanın 84. dakikasında sağ kanattan gelişen Ajax atağında ceza sahası içinde topla buluşan Brobbey, topu ayağından fazla açınca kaleci Etienne Vaessen'e takıldı.

Brian Brobbey, kalecinin üstünden atlamak isterken kramponunun üstüyle kaleci Vaessen'in kafasına çarptı.

HAREKETSİZ KALDI

Yerde olan Waalwijk file bekçisi Etienne Vaessen, aldığı darbenin ardından hareketsiz şekilde kaldı ve sağlık görevlileri hemen sahaya girdi.

FUTBOLCULAR GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Etienne Vaessen'e ilk müdahale saha içinde yapılırken iki takım oyuncularının da gözyaşlarına boğuldukları görüldü.

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Ajax - Waalwijk maçı trajik sakatlık sonrası tatil edildi Kaleci Etienne Vaessen bilincini kaybetti

GÖRÜNTÜ VERİLMEDİ

Tedavisi devam eden Etienne Vaessen'in etrafı perdelenirken görüntü alınmamasına dikkat edildi.

DURUMU BELİRSİZ

Ambulansa alınan Etienne Vaessen hastaneye kaldırılırken oyuncunun sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

MAÇ TATİL EDİLDİ

RKC Waalwijk kalecisi Etienne Vaessen'in yaşadığı ciddi sağlık sorunu nedeniyle, ev sahibi ekibin Ajax ile oynadığı maç Eredivisie tarafından yarıda kesildi.

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#Futbol#Etienne Vaessen#Ajax

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