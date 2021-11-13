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Kalbinde ritim bozukluğu olan Agüero'dan açıklama geldi! Futbolu bırakıyor mu?

#Barcelona#Agüero#La Liga
Kalbinde ritim bozukluğu olan Agüerodan açıklama geldi Futbolu bırakıyor mu

Barcelona'nın 30 Ekim'de Alaves ile oynadığı maçın 42. dakikasında göğsündeki ağrı sebebiyle kenara gelen ve hastaneye kaldırıldıktan sonra kalbinde ritim bozukluğu saptanan Sergio 'Kun' Agüero için dün 'kariyeri tehlikede, futbolu bırakacak' yönünde haberler çıkmıştı. Arjantinli yıldız, bu konuda bir açıklama yaptı.

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Barcelona'nın sezon başında Manchester City'den bedelsiz transfer ettiği Arjantinli yıldız Sergio Agüero, 30 Ekim'de Alaves ile oynanan maça ilk 11'de çıkmıştı. Mücadelenin 42. dakikasında göğsündeki ağrı sebebiyle oyundan çıkan Arjantinli yıldız hastaneye kaldırılmış ve kontrolleri yapıldıktan sonra kalbinde ritim bozukluğu tespit edildiği açıklanmıştı.

BARCELONA'NIN İLK AÇIKLAMASI: 3 AY YOK

Agüero'nun geniş kapsamlı kontrollerinden sonra kulübü Barcelona, 22 yaşındaki oyuncunun 3 ay Futbol oynayamayacağını, bu süre zarfında kalbindeki probleme uygulanacak tedavinin sonuç verip vermeyeceğinin gözlemleneceğini ve sahalara dönüşüyle ilgili net kararın verileceğini açıklamıştı.

ŞOKE EDEN İDDİA: KARİYERİ BİTİYOR

Dün Katalan medyasında Agüero ve Barcelona için kötü bir haber çıkmıştı. Katalonya Radyosu, 33 yaşındaki Aguero'nun kalbindeki problemin sanılandan daha karmaşık olduğunu ve Arjantinli golcünün kariyerine devam edemeyeceğini iddia etti. Haberde Agüero'nun durumundaki bir insanın yarışmacı bir şekilde Spor yapamacağı vurgulamıştı.

AGUERO'DAN AÇIKLAMA GELDİ

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Hakkında çıkan 'futbolu bırakacak' yönündeki haberlerin ardından Agüero bir açıklama yaptı. Arjantinli yıldız şu ifadeleri kullandı:

Söylentilere istinaden, kulüp doktorlarının verdiği talimatlara uyduğumu, testlere ve tedavime devam ettiğimi, 90 gün içerisinde durumumun değerlendirileceğini söylemek istiyorum. Her zaman pozitifim.

YALNIZCA 165 DAKİKA SAHADA KALDI

Sergio Agüero, Barcelona formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 5 maçta yalnızca 165 dakika sahada kalırken, 1 gole imza attı.

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#Barcelona#Agüero#La Liga

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