Kai Wagner kimdir, hangi mevkide oynuyor, kaç yaşında? Fenerbahçe yakından ilgileniyor!

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Fenerbahçe, Amerika MLS ekiplerinden Philadelphia Union forması giyen Kai Wagner ile ilgileniyor. Kai Wagner kimdir? sorusu da bu gelişmeyle birlikte araştırılıyor. Transfer sezonunda kadrosundaki eksikleri tamamlamak isteyen sarı-lacivertli ekip Kai Wagner’in serbest kalma bedelinden faydalanmak istiyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, MLS'te forma giyen Alman futbolcu Kai Wagner ile görüşmelere başladığı ileri sürüldü. Ara transfer döneminde sol bek takviyesi de yapmak isteyen Fenerbahçe'nin, aradığı ismi ABD'de bulduğu iddia edildi. Sky Sport; sarı lacivertlilerin, 27 yaşındaki sol bek oyuncusu Kai Wagner'i istediğini duyurdu.

Haber detayında Fenerbahçe'nin Kai Wagner için MLS ekibi Philadelphia ile görüşmelere başladığı vurgulandı. Fenerbahçe'nin yanı sıra Las Palmas'ın da 27 yaşındaki sol beki istediği belirtildi. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Kai Wagner'in serbest kalma bedelinin 2 milyon Euro olduğu aktarıldı. Kai Wagner, bu sezon MLS'te 1 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

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KAI WAGNER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Kai Wagner 27 yaşında, sol bekte oynuyor. Wagner bu sezon MLS'te 1 gol, 10 asistlik istatistik yakaladı. Piyasa değeri 5 milyon euro olan Kai Wagner, takımında Dániel Gazdag’dan sonra en değerli ikinci oyuncu konumunda bulunuyor. 2019 yılında Almanya’nın 4. Lig takımlarından Würzburger Kickers’tan Philadelphia Union’a transfer olan Wagner, Amerika temsilcisinde çıktığı 215 maçta 8 gol ve 44 asistlik bir performans sergiledi. Savunma oyuncusunun sözleşmesi 2026 yılının sonuna kadar devam ediyor.