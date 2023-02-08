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Kahramanmaraş İstiklalspor'dan bir kötü haber daha! Taner Kahriman'ın ardından Hakan Doğan da hayatını kaybetti

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#Kahramanmaraş#Hakan Doğan#Taner Kahriman
Kahramanmaraş İstiklalspordan bir kötü haber daha Taner Kahrimanın ardından Hakan Doğan da hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2023 15:01

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kahramanmaraş İstiklalspor'da forma giyen Hakan Doğan’ın depremde vefat ettiğini duyurdu. İstiklalsporlu futbolcu Taner Kahriman da tesislerin yıkılması sonucu enkaz altında kalmış, çıkarılıp hastaneye götürülmesine rağmen hayatını kaybetmişti.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla, Bölgesel Amatör Lig kulüplerinden Kahramanmaraş İstiklal Spor'da forma giyen Hakan Doğan’ın depremde hayatını kaybettiğini açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamada, "Bölgesel Amatör Lig kulüplerinden Kahramanmaraş İstiklalspor'un futbolcusu Hakan Doğan’ın ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hakan Doğan’a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Kahramanmaraş İstiklalspor camiasına başsağlığı dileriz. Taner Kahriman'ın ardından ikinci futbolcusunu kaybeden Kahramanmaraş İstiklal Spor camiasının acısını paylaşıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun" denildi.

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#Kahramanmaraş#Hakan Doğan#Taner Kahriman

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