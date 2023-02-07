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Kahramanmaraş İstiklalspor'da Taner Kahriman hastanede hayatını kaybetti

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#Taner Kahriman#Deprem#Hastane
Kahramanmaraş İstiklalsporda Taner Kahriman hastanede hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2023 12:17

Kahramanmaraş İstiklalspor'da Taner Kahriman, kulüp tesislerinin yıkılması sonucu enkaz altında kaldı. Kahriman, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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BAL Ligi ekiplerinden Kahramanmaraş İstiklalspor forması giyen Taner Kahriman deprem sonrasında vefat etti. Dünden bu yana enkaz altında bulunan 25 yaşındaki futbolcunun hastanede yaşamını kaybettiği belirtildi.

25 Orduspor FK, eski futbolcuları için baş sağlığı mesajı yayımladı. Yapılan paylaşımda, "Geçtiğimiz sezon formamızı giyen Taner Kahriman İstiklalspor tesislerinin yıkılması sonucu enkaz altında kalmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etmiştir. Futbolcumuza Allah'tan rahmet, geride kalan acılı ailesine ve İstiklalspor camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

"Üzüntüyle öğrendik"

Artvin Hopaspor da sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Yapılan paylaşımda, “Kahramanmaraş İstiklalspor’da forma giyen Taner Kahriman’ın enkaz altında kalarak vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine Allahtan Rahmet, başta Ailesi olmak üzere sevenlerine ve K.İstiklalspor camiasına başsağlığı dileriz” denildi.

 

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#Taner Kahriman#Deprem#Hastane

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