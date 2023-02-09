Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Kahramanmaraş İstiklalspor'da Saruhan Bolat'tan acı haber!

Güncelleme Tarihi:

#Kahramanmaraş İstiklalspor#Saruhan Bolat#Deprem
Kahramanmaraş İstiklalsporda Saruhan Bolattan acı haber
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 14:50

Kahramanmaraş İstiklalspor oyuncusu Saruhan Bolat'ın depremde hayatını kaybettiği açıklandı.

Haberin Devamı

Kahramanmaraş İstiklalspor forması giyen Saruhan Bolat'ın depremde hayatını kaybettiği bildirildi.

Kahramanmaraş İstiklalspor'da daha önce Taner Kahriman ve Hakan Doğan depremde hayatını kaybetmişti.

BİTEXEN GİRESUNSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Futbol Akademimizden yetişen Kahramanmaraş İstiklalspor oyuncusu hemşerimiz Saruhan Bolat, Kahramanmaraş'taki deprem felaketinde enkaz altında kalarak hayatını kaybetmiştir.

Başta Bolat ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun. Seni asla unutmayacağız...

TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Bölgesel Lig kulüplerinden Kahramanmaraş İstiklal Spor'un futbolcusu Saruhan Bolat'ın ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

 Saruhan Bolat'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Kahramanmaraş İstiklal Spor camiasına başsağlığı dileriz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kahramanmaraş İstiklalspor#Saruhan Bolat#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Türkiyeyi sarsan afette dördüncü gün... Deprem felaketinde can kaybı 14 bin 351... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika: Türkiye'yi sarsan afette dördüncü gün... Deprem felaketinde can kaybı 14 bin 351... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem
Enkazdakileri arayıp dalga geçenleri de gördük Deprem olsun diye dua edenleri de... Bu kötülüğün sebebi ne

Enkazdakileri arayıp dalga geçenleri de gördük 'Deprem olsun' diye dua edenleri de... Bu kötülüğün sebebi ne?

#Deprem
Türkiye depremi dünyada manşet... BBC 1000 kilometrelik umut yolculuğunu yazdı Komşu basını: Yunanlılar ve Türkler harabelerde tek yumruk

Türkiye depremi dünyada manşet... BBC 1000 kilometrelik 'umut yolculuğunu' yazdı! Komşu basını: Yunanlılar ve Türkler harabelerde tek yumruk

#Deprem