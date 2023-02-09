Kahramanmaraş İstiklalspor'da Saruhan Bolat'tan acı haber!

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Kahramanmaraş İstiklalspor forması giyen Saruhan Bolat'ın depremde hayatını kaybettiği bildirildi.

Kahramanmaraş İstiklalspor'da daha önce Taner Kahriman ve Hakan Doğan depremde hayatını kaybetmişti.

BİTEXEN GİRESUNSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Futbol Akademimizden yetişen Kahramanmaraş İstiklalspor oyuncusu hemşerimiz Saruhan Bolat, Kahramanmaraş'taki deprem felaketinde enkaz altında kalarak hayatını kaybetmiştir.

Başta Bolat ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun. Seni asla unutmayacağız...

TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Bölgesel Lig kulüplerinden Kahramanmaraş İstiklal Spor'un futbolcusu Saruhan Bolat'ın ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Saruhan Bolat'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Kahramanmaraş İstiklal Spor camiasına başsağlığı dileriz.