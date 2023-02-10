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Kahramanmaraş İstiklal Teknik Direktörü Ercan Kul: 'Oyuncularımızın mekanı cennet olsun'

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#Deprem#Kahramanmaraş#Ercan Kul
Kahramanmaraş İstiklal Teknik Direktörü Ercan Kul: Oyuncularımızın mekanı cennet olsun
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2023 07:00

Kahramanmaraş İstiklalspor Takımı Teknik Direktörü Ercan Kul, hayatlarını kaybeden Taner Kahriman ve Hakan Doğan hakkında konuştu.

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Kahramanmaraş İstiklalspor Takımı Teknik Direktörü Ercan Kul, Taner Kahriman’dan sonra Hakan Doğan’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.

Kul, art arda gelen acı haberlerle ilgili olarak “Her ikisi de ülke futboluna katkı sağlayan ve bulundukları takımlara heyecan veren oyunculardı. Ne söyleyebilirim ki? Onlara teknik direktörlük değil ağabeylik yaptım onlar da takıma inanılmaz destek verdiler. Hakan Doğan özellikleri olan oyuncuydu. ‘Kale dahil nereye koyarsan koy hocam’ derdi. Mekanları cennet olsun. Konuşamıyorum” dedi.

Ercan Kul’un bu sözlerinden kısa bir süre sonra takımın enkaz altında kalan bir diğer ismi olan Saruhan Polat’ın da hayatını kaybettiği açıklandı.

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#Deprem#Kahramanmaraş#Ercan Kul

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