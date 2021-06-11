Kahin kedi Achilles, Türkiye-İtalya maçının galibini belirledi

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 maceresi Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak İtalya maçı ile başlayacak. 2018 Dünya Kupası'nda da maç tahmini yapan kahin kedi Achilles, EURO 2020'nin tahminlerine başladı.

EURO 2020'nin açılış maçı olan Türkiye - İtalya karşılaşması için tahminde bulunan kahin kedi, galibi İtalya olarak belirledi.

Achilles'in veterineri Anna Kondratyeva'ya göre, kedinin sağır olması onu daha iyi bir kahin yapıyor çünkü bu sayede tamamen tarafsız ve taraftarların tüm yorumlarına tepkisiz kalabiliyor.