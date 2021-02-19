Kağan Moradaoğlu'na Uğurcan Çakır'dan eldiven jesti

Medipol Başakşehir'e konuk olan Trabzonspor'da 3 kaleci koronavirüs salgını nedeniyle kadroda yer almazken bordo mavili takımın kalesini 18 yaşındaki Kağan Moradaoğlu koruyor.

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, koronavirüs nedeniyle kalesinde yer alamazken genç file bekçisine kendi eldivenlerini vererek moral desteği sağladı.

BU SEZONUN EN GENÇ KALECİSİ

Kağan Moradaoğlu (18 yaş 40 gün) bu sezon hem Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla maça çıkan en genç oyuncu olurken ligde forma giyen en genç kaleci oldu.

TRABZONSPOR'DA 10 EKSİK

Trabzonspor'da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür ile Trondsen'in sakatlıkları devam ederken, 7 oyuncu ise Kovid-19 testi pozitif çıktığı için bu karşılaşmada görev alamayacak. Nijeryalı oyuncu Nwakaeme de kırmızı kart cezası nedeniyle takımdaki yerini alamadı.