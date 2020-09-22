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Haber Giriş: 22.09.2020 - 13:25 | Son Güncelleme:

Kadro dışı kaldı, Beşiktaş'ta gidiyor! | Son Dakika Beşiktaş Transfer Haberleri

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Kadro dışı kaldı, Beşiktaş'ta gidiyor! | Son Dakika Beşiktaş Transfer Haberleri
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, golcü transferini noktalamak üzere. Nikola Kalinic'i gözüne kestiren siyah beyazlılarda sürpriz bir aday daha ön plana çıktı.

Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler Koita'da... Kasımpaşa'nın kadro dışı bıraktığı golcü futbolcu için kiralama teklifi yapıldı.

Transferde adı Beşiktaş ile anılan Kasımpaşalı Koita, yönetim kararıyla kadro dışı bırakıldı. Yıllık garanti 500 bin Euro, bonuslarla birlikte toplam 1 milyon Euro kazanan 29 yaşındaki forvet ücretine zam istedi ve yıllık 1.3 milyon Euro kazanan Gohou ile performansını kıyaslayarak örnek gösterdi. Kasımpaşa yönetimi Koita'nın zam isteğini veto etti. Gineli santrforu kadro dışı bırakma kararı aldı.

Kasımpaşa kulübü, Beşiktaş'ın ilgisi sonrası Koita'nın bonservis bedelini 5 milyon euro olarak belirledi. Ancak Beşiktaş yönetimi bu rakamı ödemek istemiyor. Siyah-Beyazlı yönetim Koita'yı kiralamak için Kasımpaşa ile görüşmelerini sürdürüyor.

Kadro dışı kaldı, Beşiktaşta gidiyor | Son Dakika Beşiktaş Transfer Haberleri

(Takvim)

 

Kadro dışı kaldı, Beşiktaşta gidiyor | Son Dakika Beşiktaş Transfer Haberleri

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