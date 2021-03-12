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Futbol
İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 12.03.2021 - 15:29 | Son Güncelleme:

Kadir Has Stadyumu'nun zemini, Kayserispor - Galatasaray maçına hazır

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Kadir Has Stadyumu'nun zemini, Kayserispor - Galatasaray maçına hazır

Spor Toto Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor’un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadyumu, yarın oynanacak Galatasaray karşılaşmasına hazır.

Süper Lig’in 30’uncu haftasında Kayserispor, Galatasaray’ı ağırlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesini yakından ilgilendiren önemli randevu öncesi stat hazır hale getirildi.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Kadir Has Stadyumu Müdürü Ali Yılmaz, "Stat zemini futbol oynamaya müsait. Şu anki şartlarda ilk 5’e girebilecek durumdadır. Çim yoğunluğumuz yüzde 95’in üzerinde. Bizim stadımızın zemininde sadece açık renkli alanlar var. Bunun nedeni sadece farklı çim tohumuyla alakalı. Bu durumun futbol oynamaya hiçbir engeli yok. Genel anlamda sahamızın durumu iyi. Rutin bakımlarımız, biçme, gübreleme, bunlar programlı biçimde yapılıyor. Hava durumunu yakından takip ediyoruz. Kış aylarında şartlara göre tedbir alıyoruz. Naylon örtümüz var, kar ve yağmurda seriyoruz. Bu sayede sahanın çok fazla yağış almasını engelliyoruz. Ayrıca maç günü naylonun üzerinde kar var ise kürüyoruz. Maç saati yaklaştığında naylonu kaldırıp, son hazırlıkları yapıp, sağlıklı bir şekilde maç oynanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Çok soğuk havalarda zemininin don olayından etkilenmemesi içinde beyaz bir örtümüz var, onu seriyoruz. 4 kişiden oluşan tecrübeli bir saha ekibimiz bulunuyor. Programa harfi harfine uyuyoruz. Onlarla birlikte sahanın iyi kalması için başarılı bir şekilde çalıştığımızı düşünüyoruz" dedi.

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"MAÇ ÇOK GÜZEL BİR ZEMİNDE OYNANACAK"

Stat Müdürü Ali Yılmaz hava durumuyla ilgili ise "Galatasaray maçı için Meteoroloji ile görüştük. Havanın açık olması bekleniyor. Ona göre de bütün hazırlıklarımızı yaptık. Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak olan maç çok güzel bir zeminde oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan çim denetçisi de geldi. Sahamız hakkında olumlu görüş bildirdiler ve raporlarını sundular" ifadelerini kullandı.

 

Kadir Has Stadyumunun zemini, Kayserispor - Galatasaray maçına hazır

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