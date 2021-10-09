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Kadir Alayoğlu: Türkiye’deki resmi tek Espor ligiyiz

#Espor#Kadir Alayoğlu#Türkiye E Spor
Kadir Alayoğlu: Türkiye’deki resmi tek Espor ligiyiz

Türkiye Espor federasyonu ile Ateş Esports arasında gerçekleşen işbirliğinde yeni içerikler üretme konusunda anlaşma sağlanırken Ateş Esports Asbaşkanı Kadir Alayoğlu, Spor Arena’ya açıklamalar yaptı.

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Türkiye’deki resmi tek Espor ligi olduklarının altınız çizen Alayoğlu, “Üç senedir bu platformdayız, ilk etapta Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi markalar yoktu ama sonrasında büyüme başlayınca hepsi gelmeye başladı. Bu kulüplerin dışında Süper Lig’deki 16 kulübün resmi E spor takımları organizasyonumuzda mücadele ediyor. Pro ligimizde ise Futbolist, Galactikos, Team Aurora gibi önde gelen takımlar ile TFF 1. Lig’de mücadele eden Bursaspor, Ankaragücü, Erzurumspor gibi ekiplerin oluşturduğu 20 takım var. Haftada bir maç yapılıyor ve bu karşılaşmalar Asist Analiz’in resmî hesaplarından yayınlanıyor. 2500 kişilik bir oyuncu havuzuna sahibiz ve toplamda 120 takım boy gösteriyor. Başarılarına göre her oyuncu Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe’ye transfer olabiliyor. Her şey gerçekte olduğu gibi ilerliyor ama biz geleceğe yönelik dijital platformdayız. EA Games FIFA Pro Clubs modu var, o sayede maçlar 11’e 11 oluyor. Dijital ortamda 22 kişiden oluşan maçı oynatmak önemli bir çalışma.” ifadelerini kullandı.

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#Espor#Kadir Alayoğlu#Türkiye E Spor