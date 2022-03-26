Kadınlarda final günü: Fenerbahçe Safiport-ÇBK Yenişehir

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Mersin'de düzenlenen Bitci Kadınlar Türkiye Kupası organizasyonunda bugün final maçında Fenerbahçe Safiport ile ÇBK Yenişehir Belediyespor karşı karşıya gelecek. Servet Tazegül Spor Salonu’ndaki maç 15.00’te başlayacak.

'ARIK TOP OYUNCULARDA'

Maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Başantrenörü Victor Lapena, “Artık top oyuncularda. Tüm performanslarının maksimumunu vereceklerdir” dedi. Yenişehir’de ise başantrenör Aziz Akkaya “Her iki takım da kadın basketboluna değer kattılar” ifadelerini kullandı.