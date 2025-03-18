Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde Çeyrek Final Zamanı… Üyeler Gollü Maçlar Bekliyor! İşte Misli’de Günün En Çok Oynanan Maçları

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Real Madrid (K) – Arsenal (K): Toplam Gol 2.5 Üst

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet’’ seçeneği bulunan günün öne çıkan maçlarından Real Madrid (K) – Arsenal (K) mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %22’si karşılaşmanın 2.5 üstü gole sahne olacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Ozan Gür’ün Tercihi: Karşılıklı Gol Var

Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk mücadelesinde güçlü bir eşleşme ile iki takımın mücadelesine şahit olacağız. İspanya Ligi’nde Barcelona’nın gerisine düşen Real Madrid, grup aşamasında Chelsea yenilgileri dışında ofansif yönü kuvvetli bir takım kimliği taşıdı. Arsenal, rakibine oranla daha iyi oyunculara sahip ve turun favorisi İngiliz ekibi. Oyunun yönünü ofansif olarak iyi kullanan iki takımın mücadelesinde gole dönük bahisleri değerli buluyorum. Öncelikli tercihim karşılıklı gol var bahsi olacak. Alternatif için önerim ise beraberlik.

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Rotherham – Wycombe: Maç Sonucu 2

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet & Canlı İzle” seçenekleri bulunan günün öne çıkan maçlarından Rotherham – Wycombe karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %22’si bu karşılaşmada Wycombe galibiyetini tercih ediyor.

Misli Yazarı Barış Keklik’in Tercihi: Maç Sonucu 2

Wycombe için çok ciddi bir maç. Son 5 maçta yalnızca 1 galibiyet alan Wycombe, kazandığı takdirde maç eksiğini tamamlayacak ve averaj farkıyla ikinci sıraya yükselecek. Rotherham ise ligin iddiasız ekiplerinden biri. Deplasman ekibi, iyi orandan değerlendirilebilir.

Bayern Münih (K) – O. Lyon (K): Toplam Gol 2.5 Üst

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan günün öne çıkan maçlarından Bayern Münih (K) – O. Lyon (K) mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %18’i tercihini 2.5 üstü golden yana kullanıyor.

Misli Yazarı Ozan Gür’ün Tercihi: Karşılıklı Gol Var

Fransa ligini açık ara domine eden Lyon, grup aşamalarında tüm maçlarını kazandı. Bu seviyede güç dengeleri onları bir adım öne çıkarıyor. Bayern Münih, Almanya’da lider ve bu sezon beklentilerin üzerine çıkan bir performansa sahip oldu. İç sahada olmanın verdiği güç ile hücumda cesur bir ev sahibi izlememiz muhtemel. Lyon, cesur futbolu ile skora dönük oyunda yine etkin ve üretken olacaktır. Gollü bir mücadele bekliyorum ve öncelikli tercihim karşılıklı gol var bahsi olacak.

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Tek Maçtan Yatanlara %10 Misli Puan Hediye

Misli, kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni üyelere 500 TL kampanyasından sonra şimdi de tek maçtan yatanlara özel bir kampanya sunuyor. Misli’de tüm üyeler, tek maçtan yattıkları takdirde yatırdıkları miktarın %10’unu almaya hak kazanıyor. Kampanya ile ilgili detaylar Misli’de…