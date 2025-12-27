×
Kadınlar pota derbisinde gülen taraf Galatasaray!

#Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi#Galatasaray#Beşiktaş
Aralık 27, 2025 19:39

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasındaki derbide Beşiktaş BOA'yı evinde 84-73 mağlup etti.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasındaki derbide Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk ettiği Beşiktaş BOA'yı 84-73 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakada ilk çeyreğin ortalarında oyunun kontrolünü ele alan sarı-kırmızılı ekip, 8. dakikada 8 sayılık (18-10) fark yakaladı. Kalan bölümde iki takım da hücumda etkili olamazken ilk periyot Galatasaray'ın 20-13 üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray, ikinci çeyreğin başında Derin Erdoğan'ın sayılarıyla farkı çift haneye taşıdı: 23-13. Ev sahibi ekip, müsabakanın 16. dakikasını 35-28 önde geçti. Bu dakikadan sonra 8-0'lık seri bulan Beşiktaş, 18. dakikada 36-35 öne geçti. Kalan sürede üstünlük birkaç kez el değiştirirken Galatasaray, devre arasına 42-39 önde gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 24. dakikada 51-42 üstünlük kurdu. Beşiktaş geri dönmeye çalışsa da farkı açan Galatasaray, 29. dakikada 15 sayılık (62-47) fark yakaladı. Ev sahibi ekip, son periyoda 64-51 önde girdi.

Sarı-kırmızılılar, son çeyreğin ilk dakikalarında farkı 18 sayıya (69-51) çıkardı. Mücadelenin 32 ile 36. dakikaları arasında 9-0'lık seri yakalayan siyah-beyazlılar, farkı tek haneye indirdi: 71-62. Ancak farkın daha fazla kapanmasına izin vermeyen Galatasaray, parkeden 84-73 galip ayrıldı.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, ligdeki 12. maçında 10. galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar ise 7. kez mağlup oldu.

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Oblak 7, Smalls 9, Ayşe Cora Yamaner 14, Elif Bayram 2, Williams 10, Gökşen Fitik 8, Kuier 11, Derin Erdoğan 9, Johannes 11, Zeynep Şevval Gül, Sehernaz Çidal, Sude Yılmaz 3

Beşiktaş BOA: İdil Saçalır 2, Whitcomb 18, İlayda Güner 3, Fasaula 16, Toure 4, Meltem Yıldızhan 5, Fraser 13, Gülşah Duman Bıçakçı 12, Özge Özışık

1. Periyot: 20-13

Devre: 42-39

3. Periyot: 64-51

