Kadınlar futbolunda bir ilk! El Clasico'nun galibi Barcelona...

Real Madrid kulübünün 1 Temmuz'da kurduğu kadın futbol takımı, ilk defa kayıt olduğu Primera Iberdrola'nın 1. haftasında Barcelona'yı konuk etti.

Kadınlar futbolda ilk kez oynanan El Clasico'yu Barcelona 4-0 kazandı.

Geçen sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde 2. olan Barcelona, 1988 yılından bu yana kadın futbol takımına sahip.

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