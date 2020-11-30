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Basketbol
AA
Haber Giriş: 30.11.2020 - 13:07 | Son Güncelleme:

Kadınlar EuroLeague'de sahne Fenerbahçe Öznur Kablo'nun!

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Kadınlar EuroLeague'de sahne Fenerbahçe Öznur Kablo'nun!
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Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında yarın Çekya'nın USK Prag ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertli takımın, USK Prag'ın yanı sıra Fransa'dan LDLC Asvel Feminin ve Polonya'dan Arka Gdynia ile yer aldığı grupta ilk bölüm maçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Metro Enerji Salonu'nda oynanacak.

Grupta Fenerbahçe Öznur Kablo ile USK Prag arasındaki karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertli takım, 3 Aralık Perşembe günü Arka Gdynia, 4 Aralık Cuma günü de LDLC Asvel Feminin ile aynı saatlerde karşılaşacak.

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Öte yandan, organizasyondaki diğer Türk temsilcilerinden Galatasaray, D Grubu'nun Macaristan'daki, İzmit Belediyespor da A Grubu'nun İstanbul'daki ilk bölüm maçlarına oyuncularındaki Kovid-19 vakaları nedeniyle katılamayacak.

 

Kadınlar EuroLeaguede sahne Fenerbahçe Öznur Kablonun

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