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Kadınlar Euroleague normal sezon grup kuraları çekildi

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#Kadınlar Euroleague#Fenerbahçe#ÇBK Mersin
Kadınlar Euroleague normal sezon grup kuraları çekildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2024 13:49

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde normal sezonun grup kuraları çekildi. Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu.

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Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda ilk kez yeni formatıyla oynanacak turnuvanın 2024-2025 sezonu grupları belirlendi.

Kadınlar Avrupa Ligi'nde son 2 sezonun şampiyonu Fenerbahçe, C Grubu'nda Villeneuve d'Ascq LM (Fransa), KGHM Polkowice (Polonya) ve Zaragoza (İspanya)/CSM Constanta (Romanya) arasındaki elemenin galibiyle mücadele edecek.

ÇBK Mersin ise Tango Bourges Basket (Fransa), Olympiakos (Yunanistan) ve Szekszard (Macaristan)-Zabiny Brno (Çekya) eşleşmesinin kazananıyla B Grubu'nda yer alacak.

Beşiktaş ise grup aşamasında mücadele edebilmek için Basket Landes (Fransa) ile eleme müsabakaları oynayacak. Siyah-beyazlı ekip, rakibine üstünlük kurduğu takdirde A Grubu'nda Beretta Famila Schio (İtalya), DVTK HUN-Term (Macaristan) ve Perfumerias Avenida (İspanya) ile A Grubu'nda karşılaşacak.

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Organizasyonda eleme maçları 18-25 Eylül'de oynanacak. Grup müsabakaları ise 9 Ekim'de başlayacak.

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#Kadınlar Euroleague#Fenerbahçe#ÇBK Mersin

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