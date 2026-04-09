Kadınlar EuroCup'ta şampiyon ÇBK Mersin!

Haberin Devamı

ÇBK Mersin, Kadınlar EuroCup finali ikinci maçında Athinaikos'u konuk etti.

İlk maçı 5 sayı farkla kazanan ÇBK Mersin, rövanşta hata yapmadı ve Kadınlar EuroCup'ta şampiyonluğa ulaştı.

Servet Tazegül Spor Salonunda oynanan final serisinin rövanş karşılaşmasında Mersin temsilcisi, başa baş geçen mücadelede sahadan 77-75 mağlup ayrıldı. Ancak ilk karşılaşmada elde ettiği fark sayesinde toplam skorda üstünlüğü elinde bulunduran ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası’nda şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşmanın ilk periyodundan itibaren iki takım da hücumda etkili bir performans sergilerken, mücadele son anlara kadar büyük çekişmeye sahne oldu. Son bölümde üstünlüğü ele geçiren Yunanistan temsilcisinin çabası kupayı kazanmasına yetmedi.

- Kupayı kazanan ilk Anadolu takımı

Haberin Devamı

Çimsa ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanan ilk Anadolu takımı oldu.

Organizasyonda daha önce Türk takımlarında Galatasaray'ın 2, Yakın Doğu Üniversitesi de 1 kez şampiyon olmuştu.

Salonun tamamen dolduran Mersinli taraftarlar, takımlarına maç boyunca destek verdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de maçı salonda takip etti.

- TBF Başkanı Türkoğlu'ndan tebrik

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Hidayet Türkoğlu, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası şampiyonu Çimsa ÇBK Mersin'i yayımladığı mesajla kutladı.

Türkoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadınlar Avrupa Kupası şampiyonu Çimsa ÇBK Mersin'i gönülden tebrik ediyorum. Türk basketbolunun Avrupa'daki gücünü bir kez daha ortaya koyan bu değerli başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonunun aynı platformdaki hesabından paylaşılan tebrik mesajında, "Kadınlar Avrupa Kupası şampiyonu temsilcimiz Çimsa ÇBK Mersin'i tebrik ederiz." denildi.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanan ÇİMSA ÇBK Mersin'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupasını kazanarak şampiyon olan ÇİMSA ÇBK Mersin'i yürekten kutluyorum. Temsilcimiz, kadın basketbolunda Avrupa'nın iki numaralı organizasyonunda şampiyon olarak ülkemizi gururlandırdı. Mersin ekibinin elde ettiği büyük başarıda emeği olanlara teşekkür ediyorum. ÇİMSA ÇBK Mersin'in başarılarının devamını diliyorum."

Haberin Devamı