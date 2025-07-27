×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Kadınlar EURO 2025'te şampiyon İngiltere!

Güncelleme Tarihi:

#EURO 2025#İngiltere#İspanya
Kadınlar EURO 2025te şampiyon İngiltere
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2025 22:07

UEFA Kadınlar EURO 2025 finalinde normal süresi ve uzatmaları 1-1 eşitlikle biten maçta İngiltere, İspanya'yı penaltı atışlarında 3-1 mağlup ederek üst üste 2. kez şampiyon oldu.

Haberin Devamı

UEFA Kadınlar EURO 2025 final maçında İngiltere ile İspanya İsviçre'nin Basel kentindeki St. Jakob-Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

İspanya 25. dakikada Maria Francisca Caldentey'in golüyle 1-0 öne geçerken, İngiltere 57. dakikada Alessia Russo ile eşitliği yakaladı. 90 dakika bu skorla sona ererken, mücadele uzatmalara gitti.

Uzatma dakikalarında gol sesi çıkmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 3-1 üstünlük sağlayan İngiltere, 2022 yılının ardından bir kez daha zafere uzanarak üst üste ikinci kez kupanın sahibi oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#EURO 2025#İngiltere#İspanya

BAKMADAN GEÇME!