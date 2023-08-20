Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya! İngiltere tek golle kaybetti

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Kadınlar Dünya Kupası finalinde İspanya ile İngiltere karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 1-0 kazanan İspanya, Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşmanın tek golünü ise 29. dakikada Olga Carmona Garcia kaydetti.

İspanya, 69. dakikada Jenifer Hermoso ile penaltıdan yararlanamadı.

İSPANYA’NIN İLK ŞAMPİYONLUĞU



1991 yılından itibaren düzenlenmeye başlayan Kadınlar Dünya Kupası’nda İspanya ilk şampiyonluğunu elde etti. Kadınlar Dünya Kupası’nda İspanya, tarihinde ilk kez finale yükselmişti. Final müsabakasında İngiltere’yi 1-0 mağlup eden İspanya, organizasyonda ilk şampiyonluğunu elde etti.