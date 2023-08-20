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Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya! İngiltere tek golle kaybetti

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#Dünya Kupası#İspanya#İngiltere
Kadınlar Dünya Kupasında şampiyon İspanya İngiltere tek golle kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2023 15:06

İspanya, İngiltere'yi 1-0 mağlup ederek Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

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Kadınlar Dünya Kupası finalinde İspanya ile İngiltere karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 1-0 kazanan İspanya, Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşmanın tek golünü ise 29. dakikada Olga Carmona Garcia kaydetti.

İspanya, 69. dakikada Jenifer Hermoso ile penaltıdan yararlanamadı.

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İSPANYA’NIN İLK ŞAMPİYONLUĞU

1991 yılından itibaren düzenlenmeye başlayan Kadınlar Dünya Kupası’nda İspanya ilk şampiyonluğunu elde etti. Kadınlar Dünya Kupası’nda İspanya, tarihinde ilk kez finale yükselmişti. Final müsabakasında İngiltere’yi 1-0 mağlup eden İspanya, organizasyonda ilk şampiyonluğunu elde etti.

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#Dünya Kupası#İspanya#İngiltere

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