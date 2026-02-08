Kadınlar derbisinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı farklı mağlup etti!

Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe arsaVev, Kadın Futbol Süper Ligi’nin 18. hafta maçında Beşiktaş’ı ağırladı. Derbiyi ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-1 kazanan Fenerbahçe liderliğini sürdürdü.
Fenerbahçe Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maçta Fenerbahçe'nin gollerini 47. dakikada Busem Şeker, 51. ve 55. dakikalarda Konya Plummer, 66. dakikada Regina Otu kaydetti.
Beşiktaş'ın tek golünü ise 89. dakikada Lara Antunes Pintassilgo kaydetti.
Fenerbahçe ArsaVev kadın futbol takımının yeni transferi Maria Alves, 4-0 kazandıkları Beşiktaş derbisinin ardından Spor Arena'ya konuştu.
🎙️: @selencansu5 pic.twitter.com/oX6n1HAmon
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 52 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Beşiktaş, 32 puanda kaldı.