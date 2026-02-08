×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Kadınlar derbisinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı farklı mağlup etti!

Güncelleme Tarihi:

#Derbi#Fenerbahçe#Beşiktaş
Kadınlar derbisinde Fenerbahçe, Beşiktaşı farklı mağlup etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2026 14:26

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 18. hafta maçında Fenerbahçe ArsaVev, evinde Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti.

Haberin Devamı

Fenerbahçe arsaVev, Kadın Futbol Süper Ligi’nin 18. hafta maçında Beşiktaş’ı ağırladı. Derbiyi ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-1 kazanan Fenerbahçe liderliğini sürdürdü.

Kadınlar derbisinde Fenerbahçe, Beşiktaşı farklı mağlup etti

Fenerbahçe Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maçta Fenerbahçe'nin gollerini 47. dakikada Busem Şeker, 51. ve 55. dakikalarda Konya Plummer, 66. dakikada Regina Otu kaydetti.

Beşiktaş'ın tek golünü ise 89. dakikada Lara Antunes Pintassilgo kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 52 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Beşiktaş, 32 puanda kaldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Derbi#Fenerbahçe#Beşiktaş

BAKMADAN GEÇME!