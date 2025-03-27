Kadınlar derbisinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı deplasmanda devirdi!

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 22. haftasındaki Beşiktaş United Payment, derbi maçta Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni konuk etti.

İBB Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler 2-0 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Busem Şeker ile 46. dakikada Marta Cox kaydetti.

Bu sonucun ardından ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Fenerbahçe Petrol Ofisi, 58 puana yükseldi ve averajla liderliğini sürdürdü. Üst üste 2. yenilgisini alan Beşiktaş ise 43 puanda ve 5. sırada kaldı.

Fenerbahçe ligde gelecek hafta sahasında Vatanspor'la karşılaşacak, Beşiktaş ise Amed Sportif'e konuk olacak.

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