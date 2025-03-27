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Kadınlar derbisinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı deplasmanda devirdi!

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#Kadınlar 1.Futbol Ligi#Fenerbahçe Petrol Ofisi#Beşiktaş United Payment
Kadınlar derbisinde Fenerbahçe, Beşiktaşı deplasmanda devirdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2025 16:15

Fenerbahçe Petrol Ofisi, Kadın Futbol Süper Ligi 22. hafta maçında Beşiktaş United Payment'i deplasmanda 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 22. haftasındaki Beşiktaş United Payment, derbi maçta Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni konuk etti.

İBB Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler 2-0 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Busem Şeker ile 46. dakikada Marta Cox kaydetti.

Kadınlar derbisinde Fenerbahçe, Beşiktaşı deplasmanda devirdi

Bu sonucun ardından ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Fenerbahçe Petrol Ofisi, 58 puana yükseldi ve averajla liderliğini sürdürdü. Üst üste 2. yenilgisini alan Beşiktaş ise 43 puanda ve 5. sırada kaldı.

Fenerbahçe ligde gelecek hafta sahasında Vatanspor'la karşılaşacak, Beşiktaş ise Amed Sportif'e konuk olacak.

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Kadınlar derbisinde Fenerbahçe, Beşiktaşı deplasmanda devirdi

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#Kadınlar 1.Futbol Ligi#Fenerbahçe Petrol Ofisi#Beşiktaş United Payment

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