×
Kadınlar derbisinde de kazanan Galatasaray!

#Kadın Futbol Süper Ligi#Galatasaray#Fenerbahçe
Kadınlar derbisinde de kazanan Galatasaray
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2026 15:53

Galatasaray Gain, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26'ncı haftasında sahasında ağırladığı Fenerbahçe arsaVev'i 3-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı ekip, puanını 67 yaptı. İlk kez mağlup olarak 71 puanda kalan sarı-lacivertliler ise liderliğini sürdürdü.

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26'ncı haftasında Galatasaray GAİN, sahasında Fenerbahçe arsaVev'i konuk etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde saat 13.00'te başlayan mücadelede hakem Levent Buğra Vartemel düdük çaldı. Levent Buğra Vartemel'in yardımcılıklarını ise Nimet Altunkıran Gergin ve Semra Bulut üstlendi.

Ev sahibi Galatasaray GAİN maça "Mukasa, Elif Keskin, Eda Karataş, Demehin, Benan Altıntaş, Füller, Ebru Topçu, Chang, Melike Pekel, Manga, Foederer" ilk 11'iyle başladı.

Konuk Fenerbahçe arsaVev ise "Munteanu, İpek Kaya, Plummer, Otu, Busem Şeker, Ümran Özev, Peritan Bozdağ, Eynde, Maria, Sebastine, Staskova" ilk 11'iyle çıktı.

Maça hızlı başlayan Galatasaray GAİN, 19'uncu dakikada Jang Chang'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gole Fenerbahçe arsaVev, 41'inci dakikada Andrea Staskova ile yanıt verdi ve devreye 1-1'lik eşitlikle gidildi.

46'ncı dakikada bir kez daha sahneye çıkan Andrea Staskova, sarı-lacivertli ekibi öne geçirdi: 1-2.

Sarı-kırmızılılar, 88'inci dakikada Oluwatosin Demehin'in fileleri havalandırmasıyla skoru dengeledi: 2-2. 90'ıncı dakikada Marie Manga'nın attığı golle Galatasaray GAİN galibiyete uzandı: 3-2.

Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde son 4 haftaya Fenerbahçe 71 puanla lider, Galatasaray 67 puanla 2. sırada girdi.

Kadınlar derbisinde de kazanan Galatasaray

#Kadın Futbol Süper Ligi#Galatasaray#Fenerbahçe

