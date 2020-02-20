Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 3 Türk takımının rakipleri belli oldu

Şampiyonada çeyrek final ilk maçları 3-5 Mart, rövanşları ise 10-12 Mart tarihlerinde oynanacak. Yarı final ilk ayağının 24-26 Mart, rövanşının 7-9 Nisan tarihlerinde gerçekleştirileceği CEV Şampiyonlar Ligi'nde, final karşılaşması ise 16 Mayıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'deki Max-Schmeling Spor Salonu'nda oynanacak.



Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve olası yarı final eşleşmeleri şöyle:

Fenerbahçe Opet - Igor Gorgonzola Novara (İtalya)

Dinamo Moskova (Rusya) - VakıfBank

Savino Del Bene Scandicci (İtalya) - Eczacıbaşı VitrA

Allianz MTV Stuttgart (Almanya) - A. Carraro Imoco Conegliano (İtalya)



Olası yarı final eşleşmeleri

Fenerbahçe Opet/Igor Gorgonzola Novara - Dinamo Moskova (Rusya)/VakıfBank

Savino Del Bene Scandicci (İtalya)/Eczacıbaşı VitrA - Allianz MTV Stuttgart (Almanya)/A. Carraro Imoco Conegliano