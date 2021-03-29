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Basketbol
AA
Haber Giriş: 29.03.2021 - 10:19 | Son Güncelleme:

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı devam ediyor

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı devam ediyor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde ikinci karşılaşmalar yarın yapılacak 2 maçla başlayacak.

Play-off ilk maçlarının ardından Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 85-64 yenen Fenerbahçe Öznur Kablo, OGM Ormanspor'u 71-68 mağlup eden Çankaya Üniversitesi, BOTAŞ'ı 64-51'lik skorla geçen Galatasaray ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u 76-61 yenen Nesibe Aydın, seride 1-0 öne geçti.

Çeyrek final serisinin ikinci maçları yarın ve 31 Mart Çarşamba günü oynanacak. Gerekmesi durumunda üçüncü karşılaşmalar 2-3 Nisan'da yapılacak.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off ikinci maçlarının programı şöyle:

Yarın:
13.30 Çankaya Üniversitesi-OGM Ormanspor (Ankara)
16.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo (Antakya)

31 Mart Çarşamba:
14.00 BOTAŞ-Galatasaray (Ankara DSİ Etlik)
16.30 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Nesibe Aydın (Servet Tazegül)

 

Kadınlar Basketbol Süper Liginde play-off heyecanı devam ediyor

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