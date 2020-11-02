Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta heyecanı! Yarın 2 maçla başlıyor...

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 8. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

15.00 Fenerbahçe Öznur Kablo-Samsun Canik Belediyespor (Fenerbahçe Metro Enerji)

16.00 Nesibe Aydın-BOTAŞ (TOBB ETÜ)

4 Kasım Çarşamba:

14.00 OGM Ormanspor- Birevim Elazığ İl Özel İdare (M. Sait Zarifoğlu)

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-İzmit Belediyespor (Antakya)

16.00 Bellona Kayseri Basketbol-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)

17.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Beşiktaş HDI Sigorta (Atatürk)

17.00 Galatasaray-Çankaya Üniversitesi (Ahmet Cömert)

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