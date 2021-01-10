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Basketbol
AA
Haber Giriş: 10.01.2021 - 10:25 | Son Güncelleme:

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17. maç haftası yarın başlıyor!

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17. maç haftası yarın başlıyor!
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Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 17. haftada oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın:
15.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo (Servet Tazegül)

12 Ocak Salı:
13.00 Samsun Canik Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)
15.30 Bellona Kayseri Basketbol-Büyükşehir Belediye Adana Basketbol (Kadir Has Kongre Merkezi)
17.15 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Galatasaray (Elazığ İl Özel İdare)

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13 Ocak Çarşamba:
14.00 OGM Ormanspor-Nesibe Aydın (M. Sait Zarifoğlu)
15.00 BOTAŞ-İzmit Belediyespor (Ankara DSİ Etlik)

16 Ocak Cumartesi:
15.00 Beşiktaş HDI Sigorta-Çankaya Üniversitesi (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

Kadınlar Basketbol Süper Liginde 17. maç haftası yarın başlıyor

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