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Basketbol
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Haber Giriş: 17.02.2021 - 17:13 | Son Güncelleme:

Kadınlar Basketbol Süper Ligi | Fenerbahçe Öznur Kablo 72-48 Birevim Elazığ İl Özel İdare

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi | Fenerbahçe Öznur Kablo 72-48 Birevim Elazığ İl Özel İdare
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 72-48 mağlup etti.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Özge Şentürk, Önder Yılmaz, Batuhan Kümükoğlu

Fenerbahçe Öznur Kablo: Sabally 18, Thomas 4, Tuğçe Canıtez 8, McBride 17, Stokes 4, Vaughn 8, Olcay Çakır Turgut 3, İdil Saçalır, Sevgi Uzun 10

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz, Naile Çırak 7, Sera Özelçi 6, Cannon 25, Baric 1, Nazlı Güngör, Esma Çelen Türk, Şuğranur Hatice Sönmez 5, Nuran Tutsak 4

1. Periyot: 30-17
Devre: 45-32
3. Periyot: 58-36

Bu sonuçla 20'de 20 yapan sarı-lacivertli takım, liderliğini sürdürdü. Birevim Elazığ İl Özel İdare ise 13. mağlubiyetini yaşadı.

 

Kadınlar Basketbol Süper Ligi | Fenerbahçe Öznur Kablo 72-48 Birevim Elazığ İl Özel İdare

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