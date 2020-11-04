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Basketbol
AA
Haber Giriş: 04.11.2020 - 17:44 | Son Güncelleme:

Kadınlar Basketbol Süper Ligi | OGM Ormanspor 92-77 Birevim Elazığ İl Özel İdare

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi | OGM Ormanspor 92-77 Birevim Elazığ İl Özel İdare
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında normal süresi 75-75 tamamlanan maçta OGM Ormanspor, uzatma periyodu sonunda Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 92-77 mağlup etti.

Salon: Sait Zarifoğlu

Hakemler: Erşan Kartal, Tolga Edis, Hakan Gerey

OGM Ormanspor: Robinson 4, Willams 19, Sinem Ataş, Şerife Alperi Onar 20, Walker 13, Nilay Kartaltepe, Meltem Avcı 6, Damla Gezgin 3, Sykes 27, Nazlı Bircan Gökdemir)

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz 5, Nihan Demirkol 3, Hanusova 12, Cannon 30, Baric 15, Naile Çırak, Sera Özelçi 3, Gizem Sezer, Atkins 9)

1. Periyot: 22-24
Devre: 36-45
3. Periyot: 59-58

 

Kadınlar Basketbol Süper Ligi | OGM Ormanspor 92-77 Birevim Elazığ İl Özel İdare

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