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Basketbol
AA
Haber Giriş: 18.10.2020 - 17:27 | Son Güncelleme:

Kadınlar Basketbol Süper Ligi | İzmit Belediyespor 57-72 BOTAŞ 72

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi | İzmit Belediyespor 57-72 BOTAŞ 72
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 4. hafta maçında BOTAŞ, deplasmanda İzmit Belediyespor'u 72-57 yendi.

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Semih Vural, Murat Ciner, Cemil Uygül

İzmit Belediyespor: Kübra Erat, Elif Demirkan 14, Siksniute 6, Wheeler 9, Dos Santos 4, Saadet Aysu Keskin, Jovanovic 14, Miray Şahin 6, Gülşah Duman 4

BOTAŞ: Işıl Alben 11, Williams 17, Ayşe Cora 15, Bahar Çağlar 8, Tilbe Şenyürek 8, Sehernaz Çidal, Marina Bas 7, Buket Ünal, Büşra Akbaş 6

1. Periyot: 14-19
Devre: 25-39
3. Periyot: 39-55

 

Kadınlar Basketbol Süper Ligi | İzmit Belediyespor 57-72 BOTAŞ 72

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