MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriKadınlar Basketbol Süper Ligi | Hatay Büyükşehir Belediyespor 69-91 OGM Ormanspor
GeriBasketbol Kadınlar Basketbol Süper Ligi | Hatay Büyükşehir Belediyespor 69-91 OGM Ormanspor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 30.12.2020 - 15:58 | Son Güncelleme:

Kadınlar Basketbol Süper Ligi | Hatay Büyükşehir Belediyespor 69-91 OGM Ormanspor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kadınlar Basketbol Süper Ligi | Hatay Büyükşehir Belediyespor 69-91 OGM Ormanspor
Abone Olgoogle-news

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 14. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 69-91 yendi.

Salon: Antakya

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Muhammed Murat Zafer, Batuhan Kümükoğlu

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Canada 18, Kübra İmren Siyahdemir 3, İdal Yavuz 4, Gizem Başaran 14, Prince 8, Ben Abdelkader 15, İdil Türk, Derin Yaya 7

OGM Ormanspor: Robinson 8, Williams 36, Nilay Kartaltepe 7, Sinem Ataş 2, Şerife Alperi Onar 11, Meltem Avcı 5, Damla Gezgin 5, Sykes 9, Walker 8

1. Periyot: 14-18
Devre: 34-46
3. Periyot: 58-75  

Kadınlar Basketbol Süper Ligi | Hatay Büyükşehir Belediyespor 69-91 OGM Ormanspor

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle