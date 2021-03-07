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Basketbol
AA
Haber Giriş: 07.03.2021 - 16:17 | Son Güncelleme:

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Galatasaray 73-52 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Galatasaray 73-52 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası Galatasaray, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u 73-52 mağlup etti.

Salon: Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Polat Parlak, Yiğit Gönültaş, Münevver Özemre

Galatasaray: Asena Yalçın 5, Meltem Yıldızhan 5, Steinberga 14, Whitcomb 19, Russell 4, Sude Yılmaz 5, Pelin Derya Bilgiç 7, Holingsvorth 14, Misra Albayrak

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Feride Şevval Akalan 12, Fatmanur Karakaş 9, Gökşen Fitik 2, İlayda Güner 6, Anigwe 11, Manolya Kurtulmuş 12, Yeliz Doğan

1. Periyot: 18-14
Devre: 39-30
3. Periyot: 53-38

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Galatasaray 73-52 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor

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