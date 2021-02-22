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Basketbol
AA
Haber Giriş: 22.02.2021 - 16:19 | Son Güncelleme:

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çankaya Üniversitesi 66-65 Galatasaray

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çankaya Üniversitesi 66-65 Galatasaray
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Çankaya Üniversitesi, sahasında Galatasaray'ı 66-65 yendi.

Salon: Ankara

Hakemler: Erşan Kartal, Sertan Kırklar, Mustafa Candemir Tabak

Çankaya Üniversitesi: Zellous 24, White 14, Gizem Yavuz 10, Bahar Öztürk 5, Talbert 13, Udodenko

Galatasaray: Asena Yalçın 12, Meltem Yıldızhan, Prints 14, Steinberga 18, Russell 8, Sude Yılmaz, Pelin Derya Bilgiç 9, Holingsvorth 4, Hruscakova

1. Periyot: 24-25
Devre: 36-40
3. Periyot: 47-54 

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çankaya Üniversitesi 66-65 Galatasaray

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