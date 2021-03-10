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Basketbol
AA
Haber Giriş: 10.03.2021 - 16:27 | Son Güncelleme:

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: BOTAŞ 75-68 Birevim Elazığ İl Özel İdare

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: BOTAŞ 75-68 Birevim Elazığ İl Özel İdare

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında BOTAŞ, sahasında Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 75-68 yendi.

Salon: Ankara DSİ Etlik

Hakemler: Ali Şakacı, Yücel Çilingir, Samet Erdoğan

BOTAŞ: Williams 9, Büşra Akbaş 16, Bahar Çağlar Ökten 6, Sehernaz Çidal 5, Marina Bas 22, Erdenay Topçu 3, Ayşe Cora 11, Hatice Pelin Gülçelik 3, Fatma Bayram

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz 11, Sera Özelçi 9, Şuğranur Hatice Sönmez 9, Cannon 22, Baric 17, Nazlı Güngör

1. Periyot: 26-24
Devre: 51-36
3. Periyot: 59-46

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: BOTAŞ 75-68 Birevim Elazığ İl Özel İdare

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