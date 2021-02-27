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Basketbol
AA
Haber Giriş: 27.02.2021 - 17:41 | Son Güncelleme:

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: BOTAŞ 55-107 Fenerbahçe Öznur Kablo

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: BOTAŞ 55-107 Fenerbahçe Öznur Kablo
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda BOTAŞ'ı 107-55 yendi.

Salon: Ankara DSİ Etlik

Hakemler: Osman Sinan İşgüder, Sertan Kırklar, Münevver Özemre

BOTAŞ: Williams 8, Büşra Akbaş 3, Ayşe Cora 10, Sehernaz Çidal 12, Marina Bas 13, Erdenay Topçu, Hatice Pelin Gülçelik 5, Işılay Eğin 2, Fatma Bayram 2, Aysude Yıldıztekin, Burcu Büyükayan

Fenerbahçe Öznur Kablo: Thomas 13, Tuğçe Canıtez 20, McBride 22, Iagupova 23, Stokes, Olcay Çakır Turgut 10, İdil Saçalır 2, Sevgi Uzun 9, Banu Şimşek 8

1. Periyot: 10-21
Devre: 26-46
3. Periyot: 39-76

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: BOTAŞ 55-107 Fenerbahçe Öznur Kablo

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