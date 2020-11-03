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Basketbol
AA
Haber Giriş: 03.11.2020 - 17:54 | Son Güncelleme:

Kadınlar Basketbol Ligi | Fenerbahçe Öznur Kablo 110-54 Samsun Canik Belediyespor

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Kadınlar Basketbol Ligi | Fenerbahçe Öznur Kablo 110-54 Samsun Canik Belediyespor
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında Samsun Canik Belediyespor'u 56 sayı farkla 110-54 mağlup etti.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Semih Vural, Münevver Özemre, Burak Yılmaz

Fenerbahçe Öznur Kablo: Vaughn 13, Thomas 16, İrem Sözen 6, Mc Bride 20, Duygu Özen 1, Sabally 21, Merve Arı 13, Banu Şimşek 11, Doğa Adıcan 7, Ayşe Yılmaz 2

Samsun Canik Belediyespor: Nurgül Ersoy, Dilan Çalış 16, Madden 28, Sıla Şimşek, Neslihan Demir 5, Nazlı Çalışkan 3, Sude Kara, Dilara Azaklı, Semanur Ersoy 2, Güler Sağlam

1. Periyot: 24-24
Devre: 60-36
3. Periyot: 83-44

Beş faulle çıkan: 27.15 Sıla Şimşek (Samsun Canik Belediyespor)

 

Kadınlar Basketbol Ligi | Fenerbahçe Öznur Kablo 110-54 Samsun Canik Belediyespor

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