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DHA
Haber Giriş: 09.09.2020 - 22:18 | Son Güncelleme:

Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası’nda zafer Eczacıbaşı VitrA’nın

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Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası’nda zafer Eczacıbaşı VitrA’nın
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2020 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası’nda VakıfBank’ı 3-2 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, kupanın sahibi oldu ve üst üste 3’üncü kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

TVF Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanan mücadelede Eczacıbaşı VitrA, 25-14 ve 25-22’lik setlerle 2-0 öne geçti. 2-0 geriye düşen VakıfBank vites yükseltti ve 25-18 ile 27-25’lik setlerle durumu tie-break setine taşıdı. Son sette rakibine 15-12’lik skorla üstünlük sağlayan Eczacıbaşı VitrA, kupayı üst üste 3’üncü, toplamda ise 5’inci kez müzesine götürdü.

Kupanın en değerli oyuncusu Eczacıbaşı VitrA’dan kaptan Tijana Boskovic olurken, şampiyon Eczacıbaşı VitrAya kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve AXA Sigorta CEOsu Yavuz Ölken takdim etti.

SALON: TVF Burhan Felek

HAKEMLER: Nurper Özbar, Mehmet Gül

VAKIFBANK: Cansu, Guimaraes, Zehra, Haak, Hackley, Kübra, Ayça (L), Meliha, Ognjenovic, Gözde

ECZACIBAŞI VİTRA: Elif, Thompson, Yasemin, Boskovic, Hande, Ogbogu, Simge (L), Beyza, Mirkovic, Saliha, Fatma

SETLER: 2-3 (14-25, 22-25, 25-18, 27-25, 12-15)

SÜRE: 128 dakika (22, 29, 27, 32, 18)

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