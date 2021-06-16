Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası başlıyor! Potanın Perileri...

İspanya ve Fransa'nın 17-27 Haziran tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği organizasyona 16 takım katılacak.



A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da mücadele edeceği 38. Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup maçlarına Fransa'nın Strazburg ile İspanya'nın Valencia kentleri ev sahipliği yapacak.



Şampiyonanın ilk gününde yarın 4 grupta 8 müsabaka oynanacak.



- En çok Sovyetler Birliği kazandı



Daha önce 37 kez düzenlenen şampiyonada dağılmadan önce Sovyetler Birliği 21 kez altın madalya kazandı.



İspanya'nın 4, Rusya'nın 3, Fransa’nın 2, Bulgaristan, Polonya, İtalya, Litvanya, Çekya, Sırbistan ve Ukrayna'nın da birer şampiyonluğu bulunuyor.



Son 4 organizasyonun 3'ünü kazanan İspanya, son Avrupa şampiyonu olarak unvanını korumaya çalışacak. Şampiyona tarihinin son 4 finalinin 3'ü ise İspanya ile Fransa arasında yapıldı.



- Format



Şampiyonada 16 takım, 4 grupta mücadele edecek.



Gruplarında ilk sırayı alan takımlar, doğrudan çeyrek finale yükselecek. Grup maçlarının ardından ikinci ve üçüncü sırada bulunan ekipler ise çapraz eşleşmeyle çeyrek final eleme müsabakasına çıkacak.



Çeyrek final karşılaşmalarını kazanan takımlar, son 4'e kalacak. Bu maçlardan mağlup ayrılan ekipler ise klasman karşılaşması yapacak.

Turnuva, üçüncülük ve final maçıyla tamamlanacak.



- Gruplar



A Milli Takım, turnuvada C Grubu'nda Bosna Hersek, Slovenya ve Belçika'yla mücadele edecek.



Avrupa Şampiyonası'nda gruplar şöyle:

A Grubu: İsveç, Belarus, İspanya, Slovakya

B Grubu: Karadağ, Sırbistan, İtalya, Yunanistan

C Grubu: Türkiye, Bosna Hersek, Slovenya, Belçika

D Grubu: Fransa, Rusya, Çekya, Hırvatistan



- Maç takvimi



2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup ile çeyrek final eleme maçları 17-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.



Çeyrek final karşılaşmaları 23 Haziran'da oynanacak. Yarı final ve klasman müsabakaları ise 26 Haziran'da yapılacak.



Şampiyonada final ve üçüncülük maçları ise 27 Haziran'da oynanacak.

- Potanın Perilerinin şampiyona yolculuğu

A Milli Kadın Basketbol Takımı, İspanya ve Fransa'nın ev sahipliğinde yarın başlayacak 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Slovenya ile karşı karşıya gelecek.



C Grubu'nda Slovenya, Bosna Hersek ve Belçika'yla mücadele edecek milli takım, şampiyonada grup maçlarını Fransa'nın Strazburg kentinde oynayacak.



Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu yönetimindeki A Milli Takım, gruptaki ilk maçında Rhenus Spor Salonu'nda TSİ 19.00'da Slovenya karşısına çıkacak. Karşılaşma NTV'den naklen yayımlanacak.



- Türkiye'nin maç programı



Ay-yıldızlıların C Grubu'ndaki maç programı şöyle:



Yarın:

19.00 Slovenya - Türkiye



18 Haziran Cuma:

13.00 Türkiye - Bosna Hersek



20 Haziran Pazar:

16.00 Türkiye - Belçika



- Avrupa Şampiyonası'na üst üste 9. katılım



Türk kadın basketbolu üst üste 9. kez Avrupa Şampiyonası'nda temsil edilecek.



İlk kez 2005'te düzenlenen şampiyonada mücadele eden milliler, ev sahipliği yaptığı organizasyonu 8. sırada tamamladı. 2007 ve 2009 şampiyonalarında 9. sırayı alan ay-yıldızlı ekip, 2011'de 2'nci, 2013'te 3'üncü, 2015 ile 2017'de 5. oldu. 2019'da ise ay-yıldızlılar grubundan çıkamadı.



Son 5 şampiyonanın 4'ünde ilk 5'e girmeyi başaran milliler, tarihinin ilk madalyasını 2011'de elde etti. Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım, finale kadar geldi. Finalde Rusya'yla karşılaşan milliler, sahadan 59-42 yenik ayrıldı ve gümüş madalyayla yetindi.



Milli takım çıkışını 2013 Avrupa Şampiyonası'nda da sürdürdü. Yarı finalde ev sahibi Fransa'ya kaybeden A Milli Takım, Sırbistan'ı farklı yenerek üçüncü oldu ve bronz madalya elde etti.



Türkiye, 2015 ve 2017'de ise madalya kazanamamasına rağmen turnuvayı ilk 5'te tamamladı.



Milli takım çıkışını, 2019 Avrupa Şampiyonası'nda sürdüremedi. Sırbistan'da düzenlenen organizasyonda İtalya, Slovenya ve Macaristan'la yer alan Türkiye, 2 yenilgi, 1 galibiyetle grubu sonuncu bitirdi ve şampiyonaya erken veda etti.



- Milli takım 428 resmi maça çıktı



A Milli Kadın Basketbol Takımı, tarihinde 428 resmi maç oynadı.



Milli takım, 1964 yılında Batı Almanya'ya karşı Münih'te yaptığı maçlarla başlayan macerasında geride kalan 428 müsabakanın 251'ini kazandı, 177 yenilgi aldı.

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