Kadınlar 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri, belirli merkezlerde oynanacak

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, her grup için ev sahibi bir merkez belirlenecek, ev sahibi bulunamaması durumunda ise takımlar maçlarını başka bir grubun merkezinde oynayacak.



Bu merkezler, FIBA'nın sağlık protokollerine uygun olacak şekilde seçilecek ve ev sahibi ülke hükümetinin düzenlemelerine bağlı olarak karşılaşmalara seyirci alınabilecek.



Erkeklerde 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası ve 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde de aynı kriterler geçerli olacak.



Elemelerdeki ilk maçında Sırbistan’a 59-56 mağlup olan, ikinci maçta ise Litvanya’yı 74-51 mağlup eden A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın maç programı şu şekilde:



12 Kasım 2020: Türkiye-Arnavutluk

15 Kasım 2020: Türkiye-Sırbistan

4 Şubat 2021: Litvanya-Türkiye

7 Şubat 2021: Arnavutluk-Türkiye

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