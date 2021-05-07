Kadına şiddetten ceza alan Efe Mehmet Aydın'a Kadın Ligi'nde ödül

Turkcell Kadın Futbol Ligi’nde ‘yılın teknik direktörü’ ödülü verilen Fatih Vatanspor’un hocası Efe Mehmet Aydın’ın daha önce kadın sporculara şiddet uyguladığı için ceza aldığı ortaya çıktı..

İddiaya göre Aydın, 18 Nisan 2019’da Kütahya’da yapılan Türkiye Genç Kızlar Ligi maçı sonrası bazı oyuncularının enselerine vurdu ve ardından soyunma odasına girip, oyuncular yarı çıplak halde iken yumruk atıp hakaret yağdırdı.

Şiddete maruz kalan sporcular savcılığa suç duyurusunda bulunurken, Amatör Futbol Disiplin Kurulu Aydın’a 60 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Sporcuların şikayeti üzerine Kütahya Asliye 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 3. duruşması 27 Mayıs tarihinde görülecek.

Efe Mehmet Aydın, önceki gün sona eren Turkcell Turkcell Kadın Futbol Ligi’nde yılın teknik direktörü ödülüne layık görülmüştü.