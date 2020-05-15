AA
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Kadın tenisinde temmuz sonuna kadar turnuva oynanmayacak
Kadınlar Tenis Birliği (WTA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle turnuvaları durdurma kararının ağustos ayına kadar devam edeceğini duyurdu.
WTA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, temmuz ayında yapılması planlanan Bastad, Lozan, Bükreş ve Jurmala turnuvalarının planlanan tarihlerde gerçekleştirilemeyeceği kaydedildi.
Açıklamada, ağustos ayına kadar tüm turnuvaların durdurulduğu, koronavirüsle ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi
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