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GeriTenis Kadın tenisinde temmuz sonuna kadar turnuva oynanmayacak
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Tenis
AA
Haber Giriş: 15.05.2020 - 19:07,Son Güncelleme:

Kadın tenisinde temmuz sonuna kadar turnuva oynanmayacak

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Kadın tenisinde temmuz sonuna kadar turnuva oynanmayacak
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Kadınlar Tenis Birliği (WTA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle turnuvaları durdurma kararının ağustos ayına kadar devam edeceğini duyurdu.

WTA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, temmuz ayında yapılması planlanan Bastad, Lozan, Bükreş ve Jurmala turnuvalarının planlanan tarihlerde gerçekleştirilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, ağustos ayına kadar tüm turnuvaların durdurulduğu, koronavirüsle ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi

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