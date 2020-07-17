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Voleybol
AA
Haber Giriş: 17.07.2020 - 20:20,Son Güncelleme:

Kadın milli voleybolcuların Tokyo 2020'deki maç programı belli oldu

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Kadın milli voleybolcuların Tokyo 2020'deki maç programı belli oldu
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerine ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre B Grubu'nda son olimpiyat şampiyonu Çin'in yanı sıra ABD, Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele edecek ay-yıldızlıların maç programı TSİ şöyle:

25 Temmuz 2021: 10.25 Çin-Türkiye
27 Temmuz 2021: 10.25 İtalya-Türkiye
29 Temmuz 2021: 15.45 ABD-Türkiye
31 Temmuz 2021: 08.20 Arjantin-Türkiye
2 Ağustos 2021: 08.20 Rusya-Türkiye

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