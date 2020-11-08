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Haber Giriş: 08.11.2020 - 10:27 | Son Güncelleme:

Kadın milli güreşçiler Polonya'da takım halinde 3. oldu

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Kadın milli güreşçiler Polonya'da takım halinde 3. oldu
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Türkiye, Polonya'da düzenlenen Uluslararası Ziolkowski Pytlasinski Poland Open Güreş Turnuvası'nda kadınlarda 1 altın, 4 bronz madalya kazanarak, takım halinde 3. oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, turnuvada kadınlarda Avrupa ve dünya şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar finalde rakibi son Avrupa şampiyonu Rus Ekaterina Bukina'yı 9-4 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Turnuvada Türkiye Kadın Milli Takımı 3. oldu.

Kadın milli sporculardan 50 kiloda Evin Demirhan, 55 kiloda Mehlika Öztürk, 62 kiloda Cansu Aksoy, 65 kiloda Aslı Demir de bronz madalya elde etti.
Ayrıca, Hırvatistan Grand-Prix Zagreb Open ve Polonya Uluslararası Zilkowski Pytlasainski Poland Open turnuvalarında grekoromende; Ekrem Öztürk, Kerem Kamal, Elçin Ali ve Abrurrahman Altan altın madalya kazandı.

Milli güreşçiler Enes Başar, Ahmet Gümüş, Ahmet Uyar ve Şerif Kılıç da finalde rakiplerine yenilerek ikincilik derecesiyle gümüş madalya elde etti.

Kadın milli güreşçiler Polonyada takım halinde 3. oldu

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